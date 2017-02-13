Пеликан устал от популярности

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5 (1234) 11-17 февраля 2017 г.
Работа международной выставки фотографии дикой природы «Золотая рысь» продлена до 28 февраля. Она проходит в музее «Лошицкая усадьба».
В экспозиции представлено более 60 снимков, сделанных в различных уголках мира. Она была сформирована по результатам открытого национального конкурса. В течение полугода организаторы проекта — ГНПО «Научно-практический центр НАН Беларуси по биоресурсам» и Международный фонд поддержки дикой природы «Красный бор» — в интерактивном режиме принимали фотографии со всей планеты. Всего поступило 3360 фоторабот из 14 стран мира.
Каждый снимок проходил модерацию и только после этого допускался к участию в конкурсе. Так, не принимались работы, на которых были изображены домашние питомцы, дикие животные, содержащиеся в неволе, объекты, являющиеся результатом деятельности человека. Основными критериями отбора работ были художественная целостность, своеобразие идеи, техническая безупречность, ценностно-смысловая составляющая.
Победители определялись в девяти номинациях. В каждой из них могли быть представлены три работы одного автора. По итогам конкурса 200 участников прошли в финал, 32 из них заняли призовые места по решению жюри.
Работы в такой номинации, как «Редкий вид», посвящены редким растениям и животным, занесенным в Красную книгу или охраняемым на международном уровне. Работы категории «Арт-фото» отличаются яркостью, эмоциональной насыщенностью, сложными цветовыми и композиционными решениями. В номинации «Макромир» особо оценивались наблюдательность авторов, их способность уловить необычные повадки насекомых. «Подводный мир» завораживает буйством красок, изображениями причудливых морских существ. Особого внимания заслуживают снимки, представленные в разделе «Детский взгляд» и отражающие видение окружающего мира юными участниками.
В конкурсе принимали участие как фотографы-любители, так и профессионалы. Призовые места сразу в двух номинациях («Птицы» и «Дикие животные») заняли работы белоруса Павла Лычковского — фотографии рябчика и браславского зайца. «Я гулял по полю с фотоаппаратом, а навстречу мне выбежал заяц и остановился. Солнце было позади меня, поэтому он меня не заметил. В итоге получился неплохой кадр», — вспоминает Павел.
Работа Валерия Коваленко «Белоголовый сип» заняла первое место в номинации «Редкий вид». В августе птица наведалась в городской поселок Шарковщина. Заприметив необычного для наших краев гостя, местные пастухи сообщили о нем фотографу-анималисту.
Главный приз в номинации «Пейзаж» завоевал Дмитрий Барков со снимком «Утро с пеликаном». История его создания аналогична предыдущей. Однажды на Чигиринском водохранилище рыбаки обнаружили кудрявого пеликана. Узнав об этом, живущий неподалеку фотограф ранним утром отправился на поиски редкого для Беларуси вида — и не прогадал. «Ранее эта новость уже просочилась в СМИ, приезжало много репортеров, поэтому птицу немного напугали. Пришлось идти по снегу полтора километра и искать ее», — вспоминает Дмитрий.
Василий Федосенко был удостоен первого места в номинации «Птицы» за снимок беркута и второго — в номинации «Редкий вид» за фото воробьиного сыча. Чтобы запечатлеть представителя Красной книги, фотограф полчаса провисел на дереве на шестиметровой высоте.Больше всего наград собрал российский фотохудожник Андрей Нарчук. Он завоевал сразу три первых места в различных категориях, а также получил спецприз. Все участники конкурса, занявшие первые места, были награждены специально изготовленными памятными медалями.
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