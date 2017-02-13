Пеликан устал от популярности

Алена ЯКОВЕНКО

Работа международной выставки фотографии дикой природы «Золотая рысь» продлена до 28 февраля. Она проходит в музее «Лошицкая усадьба».

В экспозиции представлено более 60 снимков, сделанных в различных уголках мира. Она была сформирована по результатам открытого национального конкурса. В течение полугода организаторы проекта — ГНПО «Научно-практический центр НАН Беларуси по биоресурсам» и Международный фонд поддержки дикой природы «Красный бор» — в интерактивном режиме принимали фотографии со всей планеты. Всего поступило 3360 фоторабот из 14 стран мира.

Павел Лычковский. «Лучано Паваротти».

Каждый снимок проходил модерацию и только после этого допускался к участию в конкурсе. Так, не принимались работы, на которых были изображены домашние питомцы, дикие животные, содержащиеся в неволе, объекты, являющиеся результатом деятельности человека. Основными критериями отбора работ были художественная целостность, своеобразие идеи, техническая безупречность, ценностно-смысловая составляющая.

Победители определялись в девяти номинациях. В каждой из них могли быть представлены три работы одного автора. По итогам конкурса 200 участников прошли в финал, 32 из них заняли призовые места по решению жюри.

Работы в такой номинации, как «Редкий вид», посвящены редким растениям и животным, занесенным в Красную книгу или охраняемым на международном уровне. Работы категории «Арт-фото» отличаются яркостью, эмоциональной насыщенностью, сложными цветовыми и композиционными решениями. В номинации «Макромир» особо оценивались наблюдательность авторов, их способность уловить необычные повадки насекомых. «Подводный мир» завораживает буйством красок, изображениями причудливых морских существ. Особого внимания заслуживают снимки, представленные в разделе «Детский взгляд» и отражающие видение окружающего мира юными участниками.

Дмитрий Барков. «Утро с пеликаном».

В конкурсе принимали участие как фотографы-любители, так и профессионалы. Призовые места сразу в двух номинациях («Птицы» и «Дикие животные») заняли работы белоруса Павла Лычковского — фотографии рябчика и браславского зайца. «Я гулял по полю с фотоаппаратом, а навстречу мне выбежал заяц и остановился. Солнце было позади меня, поэтому он меня не заметил. В итоге получился неплохой кадр», — вспоминает Павел.

Работа Валерия Коваленко «Белоголовый сип» заняла первое место в номинации «Редкий вид». В августе птица наведалась в городской поселок Шарковщина. Заприметив необычного для наших краев гостя, местные пастухи сообщили о нем фотографу-анималисту.

Главный приз в номинации «Пейзаж» завоевал Дмитрий Барков со снимком «Утро с пеликаном». История его создания аналогична предыдущей. Однажды на Чигиринском водохранилище рыбаки обнаружили кудрявого пеликана. Узнав об этом, живущий неподалеку фотограф ранним утром отправился на поиски редкого для Беларуси вида — и не прогадал. «Ранее эта новость уже просочилась в СМИ, приезжало много репортеров, поэтому птицу немного напугали. Пришлось идти по снегу полтора километра и искать ее», — вспоминает Дмитрий.

Василий Федосенко был удостоен первого места в номинации «Птицы» за снимок беркута и второго — в номинации «Редкий вид» за фото воробьиного сыча. Чтобы запечатлеть представителя Красной книги, фотограф полчаса провисел на дереве на шести­метровой высоте.

Больше всего наград собрал российский фотохудожник Анд­рей Нарчук. Он завоевал сразу три первых места в различных категориях, а также получил спецприз. Все участники конкурса, занявшие первые места, были награждены специально изготовленными памятными медалями.