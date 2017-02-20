В Витебске появится новый торговый центр

Валерий Алексеев

На площади 12 850 кв. м обещают разместить более 35 магазинов.

В Витебске откроется новый торговый центр площадью 12 850 кв. м. Открытие запланировано на апрель. Торговый центр «ТриО» разместится на проспекте строителей, сообщает Colliers International.

Торговый центр имеет паркинг. Планируется, что в нем разместится не менее 35 магазинов. Якорными арендаторами выступят супермаркет для детей «Буслiк», магазин детских товаров «KariKids», магазин бытовой техники и электроники «5 элемент», гипермаркет обуви и аксессуаров «Kari». Помимо покупок можно будет отдохнуть и перекусить в уютном кафе.