Пассажирские перевозки сократились в январе

Валерий Алексеев

Единственный вид транспорта, который показал рост перевозок — воздушный.

В январе 2017 года пассажироборот в Беларуси сократился на 1,7% до 1,8 млн. пассажирокилометров. Всего было перевезено 167,8 млн. человек, что на 6,6% меньше, чем год назад.

Только воздушный транспорт демонстрирует рост перевозок. Пассажироборот за год вырос на 24,2% до 205,8 млн. пасс.км. Всего было перевезено 200 тыс. пассажиров, или на 26,1% больше, чем в январе 2016 года.

Сильнее всего просели перевозки городским транспортом. Пассажирооборот снизился на 7,8% до 376,3 млн. пасс.км. Было перевезено 64,8 млн. человек, или на 7,5% меньше, чем год назад.

Железная дорога перевезла на 2,6% меньше пассажиров или 5,3 млн. человек. Пассажироборот упал на 4,5% до 424,1 млн. пасс.км.

Автомобильным транспортом за первый месяце года перевезли 97,5 млн. человек, или на 6,2% меньше. Пассажироборот при этом сократился меньше – всего на 2,5% до 789,1 млн. пасс.км.