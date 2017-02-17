Транспорт начал года с роста объема грузооборота

Валерий Алексеев

При этом объем грузоперевозок немного снизился.

Грузооборот всех видов транспорта в январе составил боле 10 млрд т.км. Он вырос в сравнении с аналогичным месяцем 2016 на 6,3%. Наибольшие темпы роста грузооборота продемонстрировал воздушный транспорт. Он вырос на 28,6% до 6,6 млн. т. км.

Грузоборот на железнодорожном транспорте увеличился на 19,8% до 3,18 млрд т. км. Автомобильный транспорт показал рост грузооборота на 4,4% до 1,59 млрд. т. км. Более половины грузооборота в Беларуси пришлось на трубопроводный транспорт — 5,24 млрд т.км. Он остался на уровне прошлого года.

Объем перевозок грузов снизился за год на 1,3% до 31,5 млн. т. Перевозки воздушным транспортом выросли на 31,7% до 3,8 тыс .т, железнодорожным – на 13,9% до 9,4 млн. т, автомобильным транспортом снизились на 10,2% до 10,7 млн. т, трубопроводным – на 3,1% до 11,33 млн. т.