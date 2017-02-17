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БР новости

Рынок новостроек в Минске вырос в январе

17 февраля, 2017 г.

Количество совершенных сделок выросло вдвое

В отличие от сложившейся за прошлые годы тенденции снижения спроса в начале года, январь и начало февраля 2017 года на рынке новостроек выдались на удивление активными. По словам руководителя «ТВОЯ СТОЛИЦА ∙ НОВОСТРОЙЦЕНТР» Натальи Пичуха, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, количество совершенных сделок выросло вдвое.

- Интересны предпочтения покупателей новостроек. В отличие от вторичного рынка жилья, где большинство сделок с квартирами стандартных потребительских качеств приходится на однокомнатные квартиры, на рынке новостроек спрос смещен в сторону многокомнатных квартир, - рассказывает Наталья Пичуха. - Подобную тенденцию можно объяснить тем, что однокомнатные квартиры на вторичном рынке зачастую приобретаются при оперативной необходимости в размене квартир, разъезде,при переезде в столицу из регионов и т.п. В то время как большинство квартир в новостройкахприобретаются,как правило, с целью улучшения своих жилищных условий (расширения).

 Средние цены в лассе «Стандарт» находятся на уровне:

  • Однокомнатные: средняя цена кв. м. 1 150 USD (от 925 USD до 1 350 USD),средняя стоимость квартиры порядка 48 тыс. USD;
  • Двухкомнатные: средняя цена кв. м. 1 110 USD (от 815 USD до 1 350 USD), средняя стоимость квартиры порядка 70 тыс. USD;
  • Трехкомнатные: средняя цена кв. м. 1 070 USD (от 830 USD до 1 450 USD), средняя стоимость квартиры 90 тыс. USD.

В домах класса «Стандарт» естьи большие квартиры, чья площадь доходит до 191 кв. м. Цена на них варьируется от 850 до 1 250 USD за кв. м.Но в нынешней ситуации, на подобные квартиры нужен особый покупатель – который будет уже выбирать не между «Эконом» и «Стандарт», а между «Стандарт» и «Комфорт» классами. А на практике ситуация обстоит как раз таки наоборот.

 

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