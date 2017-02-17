Рынок новостроек в Минске вырос в январе

Пятница
17 февраля 2017
15:17
№ 5 (1235)
11-17 февраля 2017 г.
Курсы валют НБ РБ
USD 1.8675
EUR 1.9788
RUB .032659
Цены недели
А-95: 11900 руб.
А-92: 11100 руб.
ДТ: 12300 руб.
Mинск
Сегодня:
17 февраля, 2017 г.
Количество совершенных сделок выросло вдвое
В отличие от сложившейся за прошлые годы тенденции снижения спроса в начале года, январь и начало февраля 2017 года на рынке новостроек выдались на удивление активными. По словам руководителя «ТВОЯ СТОЛИЦА ∙ НОВОСТРОЙЦЕНТР» Натальи Пичуха, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, количество совершенных сделок выросло вдвое.
- Интересны предпочтения покупателей новостроек. В отличие от вторичного рынка жилья, где большинство сделок с квартирами стандартных потребительских качеств приходится на однокомнатные квартиры, на рынке новостроек спрос смещен в сторону многокомнатных квартир, - рассказывает Наталья Пичуха. - Подобную тенденцию можно объяснить тем, что однокомнатные квартиры на вторичном рынке зачастую приобретаются при оперативной необходимости в размене квартир, разъезде,при переезде в столицу из регионов и т.п. В то время как большинство квартир в новостройкахприобретаются,как правило, с целью улучшения своих жилищных условий (расширения).
Средние цены в лассе «Стандарт» находятся на уровне:
В домах класса «Стандарт» естьи большие квартиры, чья площадь доходит до 191 кв. м. Цена на них варьируется от 850 до 1 250 USD за кв. м.Но в нынешней ситуации, на подобные квартиры нужен особый покупатель – который будет уже выбирать не между «Эконом» и «Стандарт», а между «Стандарт» и «Комфорт» классами. А на практике ситуация обстоит как раз таки наоборот.
Проект закона о персональных данных разрабатывается в Беларуси (БЕЛТА, 4 (1233) 4-10 февраля 2017 г.)
Нацбанк определил перечень операций по карточка, по которым банки могут отказать в возврате средств физлицам (Алексей Иванов, 4 (1233) 4-10 февраля 2017 г.)
ОПЕК сократила добычу нефти на 1 млн. баррелей в январе (Олег ПЕТРУШЕВИЧ, 4 (1233) 4-10 февраля 2017 г.)
Предприятия «Беллегпрома» увеличили чистую прибыль (Валерий Алексеев, 4 (1233) 4-10 февраля 2017 г.)
Белорусский рубль укрепился ко всем валютам корзины (Алексей Иванов, 4 (1233) 4-10 февраля 2017 г.)
13-я международная специализированная выставка «Металлообработка-2017»
Выставка «Белорусская строительная неделя»: всё для строительства, благоустройства и озеленения на одной площадке
IX Международный Фестиваль маркетинга и рекламы WhiteSquare запустил кампанию с известными рекламистами, снятыми в неожиданных образах.
ОТПРАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ
* Все поля обязательны для заполнения