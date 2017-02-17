Белнефтехим потерял 19% объемов переработки из-за недопоставок российской нефти

Олег ПЕТРУШЕВИЧ

Всего было переработано 18,6 млн. т.

Концерн «Белнефтехим» в 2016 году снизил объемы переработки нефти на 19% до 18,6 млн. т. Падение объемов было связно с уменьшением поставок сырья из Российско федерации.

В целом объемы производства в концерне за 2016 год снизились на 9,9% в сопоставимых ценах.

Концерн добыл 1,6 млн т нефти, столько же, сколько и в 2015-м. Производство Производство бензина АИ-95 выросло в 1,5 раза, керосина - в 1,8, битума нефтяного - в 1,1, шин для автобусов или грузовых автомобилей с индексом нагрузки не более 121 - в 1,3, углеродов ациклических - в 2,7 раза.

Экспорт товаров концерна в денежном выражении составил около 6,1 млрд долларов.