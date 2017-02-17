Евро и доллар продолжили расти на бирже

Алексей Иванов

Валюты восстанавливают потерянное в начале недели.

Евро на торгах БВФБ в пятницу вырос на 0,83% до 1,9952 рубля.

Курс доллара также увеличился на 0,3% до 1,8731 рубля.

Российский рубль подешевел на 0,5% до 3,2497 рубля.