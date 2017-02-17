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БР новости

Евро и доллар продолжили расти на бирже

17 февраля, 2017 г.

Алексей Иванов

Валюты восстанавливают потерянное в начале недели. 

Евро на торгах БВФБ в пятницу вырос на 0,83% до 1,9952 рубля.

Курс доллара также увеличился на 0,3% до 1,8731 рубля.

Российский рубль подешевел на 0,5% до 3,2497 рубля. 

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