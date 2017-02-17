В 2016 году белорусы совершили более миллиарда операций по банковским картам

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17 февраля, 2017 г.
Оборот составил 38,95 млн. млрд рублей
Национальный банк опубликовал показатели развития рынка банковских платежных карт за 2016 год.
В течение года было впервые зарегистрировано более миллиарда операций по банковским картам. Суммарный оборот составил 38,95 млрд рублей.
Доля безналичных операций достигла 79,8% или 877,3 млн. Операций по обналичиванию было проведено лишь 20,2% от общего числа.
Оборот по безналичным операциям составил 38,2% от общего оборота или 15 млрд рублей. 61,4% оборота пришлось на обналичку средств с платежных карт. Таким образом белорусы сняли 23,9 млрд рублей.
Надо отметить, что с 2010 года доля обналичивания в обороте по банковским картам последовательно снижается. Она уменьшилась с 86,9 до 61,4%.
Всего в Беларуси выпущено на 1 январе 12,68 млн. платежных карт. Самое большое количеств у Visa всех видов — 5,081 млн. Незначительно отстает от нее национальная система БелКарт. На руках у населения 5000 платежных карт. С учетом совместных карт БелКарт/Maestro белорусская система лидирует на рынке с 5,47 млн. карточек.
В обороте находились 2,1 млн. карт MasterCard.
Всего платежные карты принимает 109,4 тыс. организаций торговли и сервиса. Они располагают 139,6 тыс. терминалов. В Беларуси насчитывается 4,4 тыс. банкоматов и 3,4 тыс. инфокиосков. 21,3% от числа терминалов могут принимать к оплате бесконтактные карты с технологией NFC.
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