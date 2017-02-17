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БР новости

В 2016 году белорусы совершили более миллиарда операций по банковским картам

17 февраля, 2017 г.

Алексей Иванов

Оборот составил 38,95 млн. млрд рублей 

Национальный банк опубликовал показатели развития рынка банковских платежных карт за 2016 год.

В течение года было впервые зарегистрировано более миллиарда операций по банковским картам. Суммарный оборот составил 38,95 млрд рублей.

Доля безналичных операций достигла 79,8% или 877,3 млн. Операций по обналичиванию было проведено лишь 20,2% от общего числа.

Оборот по безналичным операциям составил 38,2% от общего оборота или 15 млрд рублей. 61,4% оборота пришлось на обналичку средств с платежных карт. Таким образом белорусы сняли 23,9 млрд рублей.

Надо отметить, что с 2010 года доля обналичивания в обороте по банковским картам последовательно снижается. Она уменьшилась с 86,9 до 61,4%.

Всего в Беларуси выпущено на 1 январе 12,68 млн. платежных карт. Самое большое количеств у Visa всех видов — 5,081 млн. Незначительно отстает от нее национальная система БелКарт. На руках у населения 5000 платежных карт. С учетом совместных карт БелКарт/Maestro белорусская система лидирует на рынке с 5,47 млн. карточек.

В обороте находились 2,1 млн. карт MasterCard.

Всего платежные карты принимает 109,4 тыс. организаций торговли и сервиса. Они располагают 139,6 тыс. терминалов. В Беларуси насчитывается 4,4 тыс. банкоматов и 3,4 тыс. инфокиосков. 21,3% от числа терминалов могут принимать к оплате бесконтактные карты с технологией NFC.

 

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