БЗТДиА продолжает осваивать рынки Латинской Америки

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17 февраля, 2017 г.
Завод отправил еще одну партию малогабаритных тракторов никарагуанскому дилеру .
Тракторы Беларус-421 поехали в Никарагуа. Как сообщает отдел маркетинга ОАО "Бобруйский завод тракторных деталей и агрегатов" (БЗТДиА) партия тракторов мощностью 49 л.с отправлена дилеру AutosAlemanesAsociados.
Ранее в Никарагуа уже начали продавать машины Беларус-311, которые используются при выращивании овощей и фруктов.
Сегодня в Латинской Америке БЗТДиА помимо Никарагуа, Гватемалы и Доминиканы поставлял тракторы в Мексику, Кубу, Перу и Венесуэлу. В эти страны экспортировались тракторы моделей "Беларус-321" и "Беларус-320.4" с двигателем мощностью 36 л.с.
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