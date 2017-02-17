БЗТДиА продолжает осваивать рынки Латинской Америки

Валерий Алексеев

Завод отправил еще одну партию малогабаритных тракторов никарагуанскому дилеру .

Тракторы Беларус-421 поехали в Никарагуа. Как сообщает отдел маркетинга ОАО "Бобруйский завод тракторных деталей и агрегатов" (БЗТДиА) партия тракторов мощностью 49 л.с отправлена дилеру AutosAlemanesAsociados.

Ранее в Никарагуа уже начали продавать машины Беларус-311, которые используются при выращивании овощей и фруктов.

Сегодня в Латинской Америке БЗТДиА помимо Никарагуа, Гватемалы и Доминиканы поставлял тракторы в Мексику, Кубу, Перу и Венесуэлу. В эти страны экспортировались тракторы моделей "Беларус-321" и "Беларус-320.4" с двигателем мощностью 36 л.с.