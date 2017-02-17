БелАЗ установит автопилот на 130-тонный самосвал

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17 февраля 2017
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Сегодня:
17 февраля, 2017 г.
БелАЗ планирует запустить в серийное производство роботизированные самосвалы. Автопилот будет установлен на машину грузоподъемностью 130 т.
Автопилот будет работать на основании данных спутниковой навигации GPS/Глонасс. Кроме того, планируется использовать оптико-электронную систему.
Установка и обучение автопилота на карьерном самосвале упрощается за счет того, что машина большую часть времени передвигается по одним и тем же маршрутам в замкнутой дорожной системе с минимальным количеством иных участников движения.
Ожидается, что роботизированное управление будет серийно устанавливаться на самосвалы с 2018 года, пишет Беларусь Сегодня.
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