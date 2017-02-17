Актуалии

Экономикс

Общество

Приложения

Партнеры

Image 46122 Оконный портал Газета «Народная Воля» - апошнія навіны

БР новости

БелАЗ установит автопилот на 130-тонный самосвал

17 февраля, 2017 г.

Валерий Алексеев

Машина пойдет в серию в 2018 году. 

БелАЗ планирует запустить в серийное производство роботизированные самосвалы. Автопилот будет установлен на машину грузоподъемностью 130 т.

Автопилот будет работать на основании данных спутниковой навигации GPS/Глонасс. Кроме того, планируется использовать оптико-электронную систему.

Установка и обучение автопилота на карьерном самосвале упрощается за счет того, что машина большую часть времени передвигается по одним и тем же маршрутам в замкнутой дорожной системе с минимальным количеством иных участников движения.

Ожидается, что роботизированное управление будет серийно устанавливаться на самосвалы с 2018 года, пишет Беларусь Сегодня

Поделиться |

ОТПРАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ




* Все поля обязательны для заполнения

"БР новости" из предыдущего выпуска

Проект закона о персональных данных разрабатывается в Беларуси (БЕЛТА, 4 (1233) 4-10 февраля 2017 г.)

Нацбанк определил перечень операций по карточка, по которым банки могут отказать в возврате средств физлицам (Алексей Иванов, 4 (1233) 4-10 февраля 2017 г.)

ОПЕК сократила добычу нефти на 1 млн. баррелей в январе (Олег ПЕТРУШЕВИЧ, 4 (1233) 4-10 февраля 2017 г.)

Предприятия «Беллегпрома» увеличили чистую прибыль (Валерий Алексеев, 4 (1233) 4-10 февраля 2017 г.)

Белорусский рубль укрепился ко всем валютам корзины (Алексей Иванов, 4 (1233) 4-10 февраля 2017 г.)

Все новости из предыдущего выпуска

(PDF) Вход/Регистрация

Весь номер по полосам

Архив

Сервисы сайта

Follow belmarket on Twitter

Новости компаний

13-я международная специализированная выставка «Металлообработка-2017»

Выставка «Белорусская строительная неделя»: всё для строительства, благоустройства и озеленения на одной площадке

IX Международный Фестиваль маркетинга и рекламы WhiteSquare запустил кампанию с известными рекламистами, снятыми в неожиданных образах.

Все новости

Архив