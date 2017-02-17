Марк Цукерберг выступил в защиту глобализации

Алексей Иванов

Создатель Facebook обратился к пользователям платформы

Марк Цукерберг выступил в защиту глобального мира и против изоляционизма в своем обращении к пользователям крупнейшей социально сети.

Он признал, что на обочине глобальных процессов остается немало людей и набирают силу движения, которые стремятся разорвать глобальные сети. По его мнению, необходимо найти путь еще сильнее соединить людей в едином мировом сообществе.

Цукерберг считает, что Facebook можно сыграть гораздо более значимую роль в сплочении людей и быть не только социальной сетью, объединяющей друзей и семьи. Следующей целью сети ее основатель видит развитие социальной инфраструктуры, которая бы способствовала активизации интеграционных процессов в мире.

"В настоящее время для прогресса необходимо, чтобы человечество объединилось уже не на уровне городов и государств, а еще и как мировое сообщество", - отметил Цукерберг.

