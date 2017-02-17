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БР новости

Ивацевичский завод железобетонных изделий идет на банкротств

17 февраля, 2017 г.

Валерий Алексеев

Завершается процесс ликвидации предприятия. 

Экономический суд Брестской области начал производство по делу о банкротстве ОАО «Ивацевичский ЖБИ».

Ликвидация предприятия началась еще в 2014 году по решению собрания акционером и Брестского облисполкома. Уже проведено 30 аукционов по продаже имущества. Однако вырученных средств не хватило для расчетов с кредиторами.

С заявлением об экономической несостоятельности (банкротстве) обратился должник в лице председателя ликвидационной комиссии.

Согласно определению судьи от 8 февраля 2017 года, в отношении Ивацевичского завода ЖБИ возбуждено производство об экономической несостоятельности (банкротстве), открыто конкурсное производство.

Управляющим по делу о банкротстве должника суд назначил ООО «Центр правовых услуг», передает БЕЛТА.

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