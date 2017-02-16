АВС-агро привлекает китайцев для модернизации агропроизводства

Проект стоимостью в 15,6 млн. долларов будет реализован в Минской области.

Крестьянское (фермерское) хозяйство "АВС-агро" и китайская госкорпорация SINOCONST договорились о модернизации агропроизводства в Минской области. Проект оценивается в 15,6 млн. долларов. 12 млн. долларов будет привлечено в качестве китайского кредита. SINOCONST дополнительно вложит 2-3 млн собственных средств.

За эти деньги партнеры планируют реконструировать и переоснасти свинокомплекс мощностью 11,5 тыс. голов, построить цех комбикормов с экструдированием мощностью 3 т в час, реконструировать масоперерабатывающий цех, а также переоснастить магазин в Молодечно.