Производство сельхозпродукции выросло в январе на 1,9%

Производство сельхозпродукции в Беларуси в январе увеличилось на 1,9% по сравнению с началом 2016-го до 735,4 млн. рублей. В сельхозорганизациях темпы роста еще выше — 2,5%, или 700,6 млн. рублей.

В январе в стране получено 144,4 тыс. т скота и птицы в живом весе, что на 1,8%, больше, чем год назад. Надои выросли на 3,9% до 546,6 тыс. т, производство яиц сократилось на 1,2% до 244,5 млн. штук.

Росту производства молока способствовало и увеличение дойного стада. По сравнению с декабрем оно выросло на 0,6 тыс. голов. Всего в Беларуси в сельхозорганизациях насчитывается 1 421,1 тыс. голов коров.

Всего на 1 февраля в стране насчитывает 4,184 млн. голов крупного рогатого скота. Поголовье сократилось по сравнению с началом 2016 года на 1,1%. Число свиней также уменьшилось на 0,7% до 2,729 млн.