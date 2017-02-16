В январе промышленное производство выросло на 5,9%

За первый месяц 2017 года промышленное производство в Беларуси выросло на 5,9% в сопоставимых ценах. В текущих ценах его объемы оставили 6,8 млрд. рублей.

Сильнее всего за январь выросло производство в химической промышленности на 31%. В текущих ценах оно составило 556,5 млн. рублей. Также выросло производство в деревообработке и полиграфии. Оно увеличилось на 23,6% в сопоставимых ценах и составило 244 млн. рублей в текущих. Производство транспортных средств и оборудования увеличилось на 22,8% и составило 195,9 млн. рублей. На 21,3% увеличились объемы выпуска в фармацевтике (88,7 млн. рублей).

Также более чем на 10% увеличились по сравнению с январем прошлого года объемы производства в машиностроении, выпуск электрооборудования, в легкой промышленности.

Индекс производства в нефтепереработке упал на 35,5%, что отражает трудности с получением сырья из России. В текущих ценах объем производства по этому виду деятельности составил 857,2 млн. рублей.