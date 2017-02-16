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БР новости

EPAM взял планку в миллиард долларов выручки

16 февраля, 2017 г.

Валерий Алексеев

Американская IT-компания EPAM Systems, имеющая крупный центр разработки в Беларуси, отчиталась о выручке в 2016 году. Она составили 1,16 млрд долларов, увеличившись на 26,9% за год.

Впервые компания с белорусскими корнями превысила годовой оборот в миллиард долларов.

Чистая прибыль EPAM в прошлом году достигла 133,7 млн долларов, увеличившись за год на 26,2%

В четвертом квартале компания заработала 37,4 млн. долларов прибыли, или на 17,7% больше, чем за аналогичный период 2015 года. Выручка за три последних месяца 2016 составила 313,5 млн долларов.

По состоянию на конец года EPAM обладает капиталом в деньгах и денежных эквивалента в размере 362 млн долларов. За год это показатель вырос в 1,8 раза.

Компания отчиталась об увеличении числа сотрудников на 22% до 22 383 человек, из них инженерные работники составили 19 670.

В 2017 году EPAM рассчитывает увеличить выручку еще на 20%, а прибыль – на 12-14%.

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