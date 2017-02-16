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БР новости

Беларусь начала покупать нефть в Иране

16 февраля, 2017 г.

Алексей Иванов

По информации источников Reuters Белоруснефть через польскую дочернюю компанию Beloil Polska купила сырье у Национальной иранской нефтяной компании

Официальных комментариев от компании агентство не получило. По его информации Иранская нефтяная компания начнет отгрузку нефти в танкеры для Беларуси 20 февраля. Как именно нефть попадет в нашу страну, неизвестно. В прошлом году 84 тыс. т азербайджанской нефти были доставлены в Беларусь через порт Одессы.

Возможно также использование одного из балтийских портов.

Всего приобретено 80 тыс. т нефти. 

3 февраля во время так называемого большого разговора с прессой и экспертами президент Лукашенко заявил, что «независимость дороже нефти», и в случае если Россия не будет готова поставлять сырье под полную загрузку белорусских НПЗ,  источники сырья будут найдены, пусть оно окажется и дороже.

Сегодня вице-премьеры Беларуси и России Владимир Семашко и Аркадий Дворкович подтвердили, что стороны достигли определенных договоренностей на уровне правительств. Если они будут одобрены руководствами стран, то нефтегазовый спор между Беларусью и Россией может завершиться уже на следующей неделе подписанием нового соглашения. 

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