Реальные располагаемые денежные доходы белорусов упали на 7,3% в 2016 год

Реальные располагаемые денежные доходы - это денежные доходы за вычетом налогов, сборов и взносов, скорректированные на индекс потребительских цен на товары и услуги.

Реальные располагаемые денежные доходы населения страны за 2016 год снизились на 7,3%, сообщает Белстат.

Таким образом, можно говорить, что белорусы обеднели примерно на 7%.

По-прежнему в доходах населения наибольшую долю составляет зарплата — 61,9%, доходы от предпринимательской и иной деятельности, приносящей доход, - 8,4%, трансферты населению (пенсии, пособия, стипендии и т.д.) - 23,9%, доходы от собственности и прочие доходы - 5,8%.