Пункт пропуска «Лоша-Шумскас» станет международным завтра

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16 февраля 2017
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16 февраля, 2017 г.
Пересечь границу на общих основаниях можно будет с 8 утра 17 февраля.
Государственный пограничный комитет сообщает, что пункт пропуска «Лоша-Шумскас» становится международным с 8 утра 17 февраля. Пересекать границу на этом пункте теперь можно на транспортных средства массой до 3,5 т. Б
Вчера белорусская и литовская сторона провели последние согласования, необходимые для работы пункта в новом статусе. Соглашение об изменении статуса пропускного пункта было заключено в прошлом году.
Пункт будет работать круглосуточно. Без ограничений смогут въехать и выехать граждане на машинах с белорусскими номерами. Временно транспортные средства, зарегистрированные за пределами Беларуси будут пропускать в пункте только при наличии удостоверения ввоза на транспортное средство. При его отсутствии машины будут отправлять на другие пункты.
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