Заводам поручили разработать план повышения зарплаты до 500 долларов

Руководители предприятий, подчиненных Минпрому, до конца месяца должна представить планы по повышению средней зарплаты до 500 долларов. Такой поручение дал министр промышленности Виталий Вовк на итоговой коллегии ведомства.

— Предприятиям необходимо подготовить планы по выходу зарплаты на 500 долларов и до конца февраля представить их в министерство, - цитирует министра БЕЛТА.

Между тем значительная часть крупных промышленных предприятий в 2016 году были убыточными, отмечаются проблемы с экспортом продукции в РФ. В частности вице-премьер Владимир Семашко перед начало заседания заявил о наличии дискриминации белорусских производителей на российском рынке.

— Зерно- и кормоуборочные комбайны - это техника совместно произведенная. Если правильно посчитать, то от 50% до 60% там - российское. И металл, и многие комплектующие. До 10 млн россиян работают на то, чтобы это поставить. А в Минпромторге нам говорят, что недостаточный уровень, чтобы считаться совместной продукцией и свободно продаваться на российском рынке", - пояснил вице-премьер.