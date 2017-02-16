Правительство установила цели для экспортеров

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16 февраля, 2017 г.
Они утверждены постановлением Совмина от 15.02.2017 №138
Совет Министров утвердил постановлением от 15.02.2017 №138 целевые показатели экспорта товаров на 2017 года. Они определены с учетом планов по увеличению экспорта товаров и услуг в начавшемся году на 3,8%.
В 2016 году экспорт белорусских товаров и услуг упал на 9,3% до 29,76 млрд долларов.
Поставки белорусских товаров в Россию в 2017 году планируется увеличить на 5% по сравнению с прошлым годом. Самое большое задание доведено по экспорту в Азербайджан. Он должен вырасти на 20%, за исключением экспорта нефти, нефтепродуктов и удобрений. Поставки товаров в Украину должны сохраниться на уровне 2016 года. В этот период они значительно выросли.
Среди стран ЕС самые высокие темпы экспорта запланированы в Нидерланды, Финляндию, Турцию, Швейцарию и Болгарию, куда поставки должна прирасти на 10%.
Экспорт в Китай планируется нарастить на 15%, в США — на 5%.
Удельный вес экспорта товаров на новые перспективные рынки в целом по стране должен достигнуть 5%, а по предприятиям Минпрома — 8,9%.
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