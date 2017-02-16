Евро и доллар вернулись к росту

Алексей Иванов

После двух дней существенного падения евро и доллар начали восстанавливать позиции

В четверг торги БВФБ завершились ростом котировок доллара и евро.

Доллар подорожал на 0,13% до 1,8675 рубля, евро — на 0,37% до 1,9788 рубля. Обе валюты за сегодняшнюю сессию не восстановили падения предыдущих дней, оставшись ниже уровня в 2 и 1,9 рубля соответственно.

Российский рубль подешевел на 0,45% до 3,2659 рубля за 100 российских.