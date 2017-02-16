Россия подтвердила наличие определенной договоренности с Беларусью по нефти и газу

Алексей Иванов

Вице-премьер правительства РФ Аркадий Дворкович заявил, что стороны согласовали текст доклада, который будет представлен руководству стран .

Аркадий Дворкович подчеркнул, что «окончательных договоренностей нет, но действительно стороны сблизились в подходах». По его словам остались «моменты, которые требуют решения руководства», сообщает ТАСС.

— Но это не означает, что стороны полностью согласились с текстом, потому что там остались вопросы, которые мы на своем уровне не имеем полномочий решать, - добавил Дворкович.

Сегодня вице-премьер Беларуси Владимир Семашко заявил о согласовании протокола. Договор при одобрении глав государств могут подписать уже на следующей неделе.