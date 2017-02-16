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БР новости

Беларусь и Россия близки к урегулированию нефтегазового спора

16 февраля, 2017 г.

Валерий Алексеев

Вице-премьер белорусского правительства Владимир Семашко перед началом коллегии Минпрома заявил, что стороны согласовали протокол по спорным вопросам. 

Вице-премьер Владимир Семашко заявил, что он согласовал протокол по нефтегазовым вопросам с вице-премьером российского правительства Аркадием Дворковичем.

— Мы с моим коллегой Дворковичем согласовали протокол. Возможно, на следующей неделе он увидит свет, — сказал Семашко журналистам перед началом коллегии Министерства промышленности Беларуси.

В прошлом году об урегулировании всех спорных вопросов в нефтегазовой сфере заявил президент Беларуси Александр Лукашенко. Однако, как он пояснил в феврале этого года, предложенная Москвой схема  межбюджетных компенсаций оказалась неработоспособной, хотя Минск и был согласен на ее реализацию. В результате Беларусь и Россия продолжили спорить по поводу цены на газ и поставок нефти на отечественные НПЗ.

В начале года российская сторона заявила о сокращении поставок нефти в первом квартале до 4 млн. т,  что на треть меньше, чем планировалось в 2016 году. Урегулирование спора Дворкович увязывал с погашением газовой недоплаты, которая за прошлый год составила 550 млн. долларов.

Владимир Семашко не раскрыл деталей договоренностей. Представители российского правительства по итогам предыдущей встречи заявляли, что "переговоры продолжаются".

На данный момент известно, что «Роснефть» официально подтвердила поставку в 2017 году в Беларусь 10,2 млн. нефти

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