Китай стал поставщиком европейских АЭС

Валерий Алексеев

Dongfang Electric Heavy Machine Co поставила во Францию энергетическое оборудование

Китай стал поставщиком энергетического оборудования для европейских АЭС. Как сообщают китайские СМИ, нагреватели низкого давления, разработанные и произведенные компанией Dongfang Electric Heavy Machine Co были закуплены французской Electricite de France.

Они будут использованы для замены оборудования в серии АЭС CP1.

Экспортированные нагреватели низкого давления - первый ядерный продукт, который разработан и произведен в КНР в соответствии с инструкциями и стандартами проектирования Евросоюза. Они используются для регенеративного подогрева воды в паротурбинных установках на АЭС.