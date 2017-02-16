Китай стал поставщиком европейских АЭС

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16 февраля, 2017 г.
Dongfang Electric Heavy Machine Co поставила во Францию энергетическое оборудование
Китай стал поставщиком энергетического оборудования для европейских АЭС. Как сообщают китайские СМИ, нагреватели низкого давления, разработанные и произведенные компанией Dongfang Electric Heavy Machine Co были закуплены французской Electricite de France.
Они будут использованы для замены оборудования в серии АЭС CP1.
Экспортированные нагреватели низкого давления - первый ядерный продукт, который разработан и произведен в КНР в соответствии с инструкциями и стандартами проектирования Евросоюза. Они используются для регенеративного подогрева воды в паротурбинных установках на АЭС.
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