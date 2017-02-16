Белтелеком повысит цены

Валерий Алексеев

В среднем тарифы оператора связи вырастут на 9% с 1 марта.

Белтелеком с 1 марта увеличит тарифы на некоторые услуги. Они вырастут в среднем на 9% по сравнению с действующими.

Согласно информации оператора связи подорожают телеграфная связи, международные звонки, пакеты услуг и справочно-информационные услуги. Также вырастет стоить некоторых тарифных планов IPTV Zala и доступа в интернет.

Компания не планирует в 2017 году увеличивать стоимость телефонной связи внутри страны, доступа в интернет с гарантированной полосой пропускания и услуги хостинга.