В Администрации президента будет работать 118 человек

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16 февраля, 2017 г.
На Национальном правовом интернет-портале официально опубликован указ об оптимизации администрации президента.
Указом установлена численность работников администрации в 118 человек, при этом 108 из них будут иметь статус государственного служащего.
Задачей администрации ставится обеспечение деятельности президента, а также контроль за исполнением его решений. Согласно с новым положением об администрации, которое также утверждено указом она будет осуществлять руководство в области формирования государственного резерва кадров, их подготовки, координировать и анализировать эффективность идеологической работы в стране, координировать деятельность государственных СМИ и иных органов по информированию о проводимой президентом политике, систематически анализировать и прогнозировать социально-экономическую ситуацию в стране и т.д.
Глава администрации будет иметь трех заместителей, у президента сохранятся помощники-инспекторы по областям и городу Минску. Также в штате администрации предусмотрено помощник по вопросам развития финансово-кредитной системы, помощник по вопросам законодательной и судебной деятельности
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