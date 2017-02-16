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БР новости

В Администрации президента будет работать 118 человек

16 февраля, 2017 г.

Алексей Иванов

На Национальном правовом интернет-портале официально опубликован указ об оптимизации администрации президента. 

Указом установлена численность работников администрации в 118 человек, при этом 108 из них будут иметь статус государственного служащего.

Задачей администрации ставится обеспечение деятельности президента, а также контроль за исполнением его решений. Согласно с новым положением об администрации, которое также утверждено указом она будет осуществлять руководство в области формирования государственного резерва кадров, их подготовки, координировать и анализировать эффективность идеологической работы в стране, координировать деятельность государственных СМИ и иных органов по информированию о проводимой президентом политике, систематически анализировать и прогнозировать социально-экономическую  ситуацию в стране и т.д.

Глава администрации будет иметь трех заместителей, у президента сохранятся помощники-инспекторы по областям и городу Минску. Также в штате администрации предусмотрено помощник по вопросам развития финансово-кредитной системы, помощник по вопросам законодательной и судебной деятельности

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