Россельхознадзор закрыл транзит через Беларусь из 24 стран Африки

ТАСС

Россельхознадзор закрыл транзит через Белоруссию из 24 стран Африки. Об этом сообщил глава ведомства Сергей Данкверт, выступая на Российско-уругвайском бизнес-форуме.

"Мы через Белоруссию закрыли транзит 24 африканских стран, которые не подтвердили отгрузку продукции в Белоруссию", - сказал он, добавив, что такие действия "искажают" российский рынок.

Глава Россельхознадзора отметил, что под видом продукции из стран Африки через территорию Белоруссии поставлялась продукция, которая попала под российское продэмбарго. Россельхознадзор неоднократно выражал претензии к Белоруссии по этому поводу. По этой причине Россия также поэтапно устанавливала ограничения на поставки с ряда белорусских предприятий.