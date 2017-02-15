Белорусские предприятия должны треть своей годовой выручки

Алексей Иванов

Национальный статистический комитет опубликовал данные о состоянии финансов организаций. В отчет Белстата входят организации страны без учета банков, страховых, бюджетных, малых и микроорганизаций без ведомственной подчиненности.

Задолженность организаций по кредитам и займам по состоянию на 1 января 2017 года достигла 59,3 млрд рублей, что составляет примерно треть от выручки, полученной ими в прошлом году. За год задолженность по кредитам и займам выросла 4,5%.

Просроченная задолженность достигает уже 2,6 млрд рублей. За год она увеличилась на 78,1%.

При этом организациям должны 29,9 млрд рублей, что на 11% больше, чем год назад. Внешняя дебиторская задолженность организаций за год выросла на 4,7% до 7,3 млрд рублей.

Кредиторская задолженность на первое января составляла 39,6 млрд рублей, или на 12,1% больше, чем год назад. Внешняя при этом почти не изменилась, увеличившись всего на 0,8% до 9 млрд рублей.