Белорусские предприятия должны треть своей годовой выручки

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15 февраля 2017
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15 февраля, 2017 г.
Задолженность организаций по кредитам и займам по состоянию на 1 января 2017 года достигла 59,3 млрд рублей, что составляет примерно треть от выручки, полученной ими в прошлом году. За год задолженность по кредитам и займам выросла 4,5%.
Просроченная задолженность достигает уже 2,6 млрд рублей. За год она увеличилась на 78,1%.
При этом организациям должны 29,9 млрд рублей, что на 11% больше, чем год назад. Внешняя дебиторская задолженность организаций за год выросла на 4,7% до 7,3 млрд рублей.
Кредиторская задолженность на первое января составляла 39,6 млрд рублей, или на 12,1% больше, чем год назад. Внешняя при этом почти не изменилась, увеличившись всего на 0,8% до 9 млрд рублей.
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