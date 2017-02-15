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БР новости

Количество убыточных предприятий в 2016 году снизилось

15 февраля, 2017 г.

Алексей Иванов

Национальный статистический комитет опубликовал информацию о состоянии финансов организаций на 1 января 2017 года. 

В Беларуси по итогам 2016 года насчитывается 1 434 убыточных организации. Их число за год сократилось на 12,8%, а доля убыточных предприятий уменьшилась с 21,7% до 19%.

В отчет Белстата входят организации страны без учета банков, страховых, бюджетных, малых и микроорганизаций без ведомственной подчиненности.

Всего за год было получено 171,8 млрд рублей выручки. Ее объемы выросли на 9%. Себестоимость реализованной продукции увеличилась на 9,1% до 137,45 млрд рублей.

Чистая прибыль организаций за год выросла в 1,5 раза до 4,3 млрд рублей. При этом рентабельность продаж снизилась с 6,5% в 2015-м до 7,3% по итогам прошлого года.  Рентабельность реализованной продукции также сократилась с 9,4 до 9,2%. 

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