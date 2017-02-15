Количество убыточных предприятий в 2016 году снизилось

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15 февраля, 2017 г.
Национальный статистический комитет опубликовал информацию о состоянии финансов организаций на 1 января 2017 года.
В Беларуси по итогам 2016 года насчитывается 1 434 убыточных организации. Их число за год сократилось на 12,8%, а доля убыточных предприятий уменьшилась с 21,7% до 19%.
В отчет Белстата входят организации страны без учета банков, страховых, бюджетных, малых и микроорганизаций без ведомственной подчиненности.
Всего за год было получено 171,8 млрд рублей выручки. Ее объемы выросли на 9%. Себестоимость реализованной продукции увеличилась на 9,1% до 137,45 млрд рублей.
Чистая прибыль организаций за год выросла в 1,5 раза до 4,3 млрд рублей. При этом рентабельность продаж снизилась с 6,5% в 2015-м до 7,3% по итогам прошлого года. Рентабельность реализованной продукции также сократилась с 9,4 до 9,2%.
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