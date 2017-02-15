Индивидуальные предприниматели платят в Минске менее 2% налогов

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15 февраля, 2017 г.
Доля поступлений от ИП в общем количестве поступлений в столичный бюджет составила 1,6%.
Индивидуальные предприниматели вносят в бюджет столиц весьма скромный вклад. На долю налоговых поступлений от них в 2016 году пришлось всего 1,6%.
Вместе с тем столичные ИП уплачивают 37% от всех налогов, уплачиваемых ИП в стране. Единый налог при этом платит 20-22% от общего числа предпринимателей.
Число индивидуальных предпринимателей в 2016 году в Минске выросло на 2,6% до 72 245. За год было ликвидировано 10,5 тыс. ИП, а зарегистрировано — 13,2 тыс.
Всего в Беларуси на конец прошлого года действовало 247,6 тыс. ИП, за год их число снизилось на 3,1%.
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