Индивидуальные предприниматели платят в Минске менее 2% налогов

Валерий Алексеев

Доля поступлений от ИП в общем количестве поступлений в столичный бюджет составила 1,6%.

Индивидуальные предприниматели вносят в бюджет столиц весьма скромный вклад. На долю налоговых поступлений от них в 2016 году пришлось всего 1,6%.

Вместе с тем столичные ИП уплачивают 37% от всех налогов, уплачиваемых ИП в стране. Единый налог при этом платит 20-22% от общего числа предпринимателей.

Число индивидуальных предпринимателей в 2016 году в Минске выросло на 2,6% до 72 245. За год было ликвидировано 10,5 тыс. ИП, а зарегистрировано — 13,2 тыс.

Всего в Беларуси на конец прошлого года действовало 247,6 тыс. ИП, за год их число снизилось на 3,1%.