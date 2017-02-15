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БР новости

Услугой "личный кабинет налогоплательщика" воспользовались 12,8 тыс.

15 февраля, 2017 г.

БЕЛТА

Услугой "личный кабинет плательщика" воспользовались 12,8 тыс. минчан, сообщила на пресс-конференции в Мингорисполкоме заместитель начальника инспекции Министерства по налогам и сборам по Минску Галина Гуринович, передает БЕЛТА.

"Личный кабинет" позволяет получить извещение на уплату имущественных налогов (земельного и налога на недвижимость), записаться на личный прием к руководству инспекции, оплатить налоги через интернет-банкинг, просмотреть поданные декларации. Кроме того, возможно посмотреть кадастровую стоимость земельного участка.

"Сервис развивается, граждане такой услугой активно пользуются, особенно те, кто пребывает за границей. Для этого достаточно обратиться в любую налоговую инспекцию вне зависимости от места регистрации", - отметила Галина Гуринович.

Создание комфортных условий для добросовестных налогоплательщиков, внедрение новых форм взаимодействия, автоматизация функций - одно из направлений деятельности налоговой службы.

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