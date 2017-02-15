Биржа: евро продолжает падение, а российский рубль стремится к новым высотам

Алексей Иванов

Котировка американского доллара также снизилась на торгах во вторник.

На торгах Белорусской валютно-фондовой биржи во вторник заметно подешевели доллар и евро, а российский рубль вырос более, чем на 2 копейки.

Евро подешевел на 1,2% до 1,9716 рубля, американский доллар потерял 0,82% стоимости. Его оценили в 1,865 рубля.

Российский рубль подорожал на 0,68% до 3,2805 рубля за 100 российских