Белоруснефть будет активно применять технологию гидроразрыва пласта

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15 февраля, 2017 г.
Всего в 2017 году производственное объединение планирует провести 160 таких операций, 40 из них на месторождениях внутри страны.
РУП «Белоруснефть» активизирует использование технологии гидроразрыва пласта при добыче полезных ископаемых. Всего на 2017 год запланировано 160 таких операций, четверть из которых пройдет на месторождениях внутри страны.
В большинстве случаев белорусские месторождения относятся к трудноразрабатываемым. Гидроразрыв пласта упрости процесс добычи и позволит сохранить ее темпы. В год наша страна добывает и экспортирует более 2 млн. т нефти.
Кроме того, производственное объединение активно указывает услуги по проведению операций гидроразрыва за рубежом. Оно работает на месторождениях ПАО "Укргаздобыча", ООО "РН-Краснодарнефтегаз" и ООО "РН-Ставропольнефтегаз", передает БЕЛТА.
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