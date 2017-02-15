Белтелеком подвел итоги года

Валерий Алексеев

В РУП «Белтелеком» состоялось заседание Совета директоров

За 2016 год «Белтелеком» проложил 6000 км оптоволоконных сетей. Подключение к интернету через оптоволоконные соединения получили 1 млн. абонентов.

Проникновение стационарного широкополосного доступа в Беларуси достигло 25%. Всего услугами ШПД в стране пользуется 2,3 млн. абонентов. Средняя скорость выросла почти в 1,6 раза до 8,8 Мбит/с.

Количество абонентов коммерческого цифрового эфирного телевизионного вещания составило более 120 тысяч, интернет-телевидения – более 15 тысяч абонентов.

Для расширения зоны покрытия телевизионного и звукового вещания ведено в эксплуатацию на действующих РТПС 15 цифровых ТВ передатчиков: 5 стандарта DVB-T и 10 стандарта DVB-T2 (из них 3 модернизированных), а также 35 РВ передатчиков.

За 2016 год установлено 150,98 тыс. точек доступа Wi-Fi. Всего по Республике Беларусь установлено 530,34 тыс. точек доступа Wi-Fi, из них 122,45 тыс. - в Минске.

С учетом выполненных мероприятий охват населения Республики Беларусь общедоступным цифровым ТВ пакетом увеличился с 99,41% до 99,47%, по коммерческому ТВ:2-й мультиплекс с 95,1% до 95,23%, 3-й мультиплекс с 93,62% до 93,72%.