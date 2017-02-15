В Беларусь за три дня без виз заехало 465 иностранцев

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15 февраля 2017
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№ 5 (1235)
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15 февраля, 2017 г.
Такую статистику приводит Государственный пограничный комитет
С 12 февраля, когда в Беларуси начал действовать ограниченный безвизовый режим для граждан 80 стран, им уже воспользовались 465 иностранцев.
По данным Госпогранкомитета в нашу страну приехало по 82 человека из Германии и Польши, 48 граждан Италии, 32 - Литвы, 21 - Франции, 20 - Великобритании
Находиться в Беларуси в течение пяти дней без визы могут граждане 80 стран, которые прибывают в нашу страну через аэропорт Минск и имеют на руках авиабилеты с подтверждением вылета в течение пяти дней с даты въезда.
Проект закона о персональных данных разрабатывается в Беларуси (БЕЛТА, 4 (1233) 4-10 февраля 2017 г.)
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