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Налоговые инспекции Минска до конца февраля будут работать в усиленном режиме

15 февраля, 2017 г.

БЕЛТА

Налоговые инспекции Минска до конца февраля будут работать в усиленном режиме, сообщила на пресс-конференции заместитель начальника инспекции Министерства по налогам и сборам по Минску Галина Гуринович, передает БЕЛТА.

1 января стартовала кампания по представлению налоговых деклараций. Налогообложению подлежат доходы, полученные за рубежом, от продажи в течение календарного года более одного легкового автомобиля и более одного в течение пяти лет объекта недвижимости, отдельные доходы, полученные в результате дарения, и др.

Последний день подачи деклараций - 1 марта. Декларацию можно направить почтовым отправлением либо через доверенное лицо.

В 2016 году минчане предоставили более 12 тыс. налоговых деклараций, им предъявлен к уплате подоходный налог в 22 млн рублей.

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