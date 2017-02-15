Роснефть поставит в Беларусь 10,2 млн. т нефти

Олег ПЕТРУШЕВИЧ

Всего в европейском направлении компания планирует в 2017 году поставить 71 млн. т нефти.

Российская государственная нефтяная компания «Роснефть» в 2017 году поставит в нашу страну 10,2 млн. т нефти согласно контрактам, которые были подписаны в конце прошлого года.

«Роснефть» обеспечивает лишь часть поставок сырья для белорусских НПЗ. Всего же, по предварительной информации из России в Беларусь в этом году будет поставлено порядка 16 млн. т нефти, что недостаточно для полной загрузки нефтеперерабатывающих заводов. Российская сторона увязывает объемы поставок с разрешением газового спора и погашением Беларусью недоплаты за газ в 2016 году, которая теперь уже оценивается в 550 млн. долларов. В ближайшие дни должны состояться очередные переговоры по нефтегазовому вопросу.

Всего «Роснефть» экспортирует в 2017 году в Европу, с учетом Беларуси, 71 млн. т нефти. Среди других крупных покупателей сырья Германия, куда будет отправлено дополнительно 7,3 млн. т нефти, передает ТАСС.