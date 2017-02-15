Американская телекомпания NBC купила долю в Euronews

Валерий Алексеев

Речь может идти о покупке четверти европейского информационного вещания.

NBC купила долю в европейском телеканале Euronews. Об этом сообщил председатель совета директоров NBC News Энди Лэк, передает ТАСС.

С приобретением доли в европейском вещателе NBC News планирует расширить охват аудитории. Компания может получить еще 277 млн домохозяйств в 13 странах Европы, Африки и Ближнего востока, говорится в заявлении.

Телекомпания создаст новое подразделение NBC News International, которое должно будет объединить взаимодействие между новостными службами по обе стороны Атлантики.

Сумма сделки не называется, однако по информации Bloomberg речь может идти о покупке четверти Euronews за 30 млн. долларов.