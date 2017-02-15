ВТО ожидает умеренный рост международной торговли в первом квартале 2017 года

Алексей Иванов

Организация пересмотрела свой прогноз в сторону повышения.

Объем мировой торговли в первом квартале 2017 года вырастет на 2%. ВТО опубликовала очередной ежекварталный прогноз.

Организация пересмотрела свою оценку в сторону повышения. В ноябрьском релизе рост прогнозировался на уровне 0,9%.

Большинство индикаторов ВТО указывают на рост объемов торговли, среди них количество экспортных заказов, объемы международного авиафрахта, загрузка контейнерных терминалов, производств и продажи автомобилей.

Вместе с тем прогнозируется снижение торговли сельскохозяйственным сырьем и электронными компонентам.