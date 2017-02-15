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БР новости

Белорусским грузоперевозчикам предоставят 15 млн евро на обновление парка

15 февраля, 2017 г.

Валерий Алексеев

За эти деньги перевозчики смогут приобрести до 150 автопоездов экологического класса Евро-5 и 6. 

Приорбанк и Райффайзен Лизинг выделяют 15 млн евро на лизинговую программу, которая поможет белорусским грузоперевозчикам обновить автопарк. В рамках программы они смогут приобрести автопоезда экологического класса Евро-5 и 6. Всего на данную сумму можно купить до 150 машин.

Финансирование можно будет получить на выгодных условиях: в лизинг на срок до 5 лет под 8,5% годовых в евро.

Сейчас доля грузовиков Евро-5 и Евро-6 в автопарке отечественных грузоперевозчиков составляет 60%, однако на самые современные Евро-6 приходится только 2%. Увеличения числа автомобилей данных экологических классов расширит доступ отечественных компаний на европейские дороги.

В прошлом году, по информации БАМАП, рынок автомобильных грузоперевозок наконец начал восстанавливаться после нескольких лет падения. Он вырос на 5% до 900 млн. долларов. В перспективе БАМАП рассчитывает, что экспорт услуг вырастет до 1 млрд. 

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