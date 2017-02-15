Ставка рефинансирования снижена до 16% годовых

Алексей Иванов

Новое значение ставки рефинансирования начало действовать сегодня

Решение о снижении ставки было принято Нацбанком в начале месяца. До этого с 18 января действовала ставка в 17% годовых.

Одновременно со снижением ставки рефинансирования регулятор уменьшил и ставки по постоянно доступным и двусторонним операциям Национального банка по поддержке текущей ликвидности банков - с 22% до 20% годовых.

Нацбанк мотивировал свое решение снижением инфляции в декабре и январе, а также положительной динамикой на валютном рынке, где предложение превышает спрос, состоянием внешней торговли и платежного баланса.

До конца года ставка рефинансирования может быть снижена до 14% годовых. Решение о снижении будет приниматься в зависимости от ситуации в экономике страны.