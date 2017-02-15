Госкомимущество предлагает изменения в порядок распоряжения неиспользуемым имуществом

Валерий Алексеев

Предложения комитета его руководитель Андрей Гаев представил на расширенном заседании президиума Совета министров 14 февраля.

Среди предложений Госкомимущества предоставление возможность продажи недвижимости на аукционах со стартовой ценой в одну базовую величину на всей территории страны, за исключением областных центров.

Также комитет предлагает увеличить срок предоставления рассрочки оплаты цены продаваемого на аукционных торгах государственного имущества с одного года до трех лет, а также предоставление такой рассрочки по заявительному принципу покупателя

Цену аукциона позволят снижаться сразу на 50%, а половина вырученных средств от продажи имущества будет поступать предприятиям, за которыми оно было закреплено.

Сами аукционы должны ускориться за счет снижения числа обязательных шагов при понижении начальной цены продажи имущества.

Учитывая, что многие неиспользуемые объекты недвижимости, принадлежащие государству находятся вдали от коммуникаций и их трудно вовлечь в хозяйственную деятельность Госкомимущества предлагает продавать либо безвозмездно передавать их с условием сноса либо демонтажа.