Предприниматели будут активнее вносить предложения по развитию бизнеса

БЕЛТА

Предприниматели будут активнее вносить свои предложения по развитию бизнеса, заявил БЕЛТА председатель президиума Республиканской конфедерации предпринимательства Владимир Карягин.

"Президент призвал бизнес к смелости и активности, и мы это поддерживаем. Мы давно ожидали от главы государства таких слов и будем активнее вносить свои предложения", - подчеркнул он. По его словам, бизнес уже ведет подобную работу: готовится проведение Ассамблеи деловых кругов, разрабатывается очередной проект Национальной платформы бизнеса.

Владимир Карягин отметил, что к вопросам предпринимательства необходимо подходить системно и комплексно. "Предпринимательство надо видеть в развитии, в динамике роста. Необходимо снижать риски, создавать больше стимулов, чтобы новые и новые люди пробовали себя в этой сфере, чтобы малый бизнес мог превратиться в средний, а средний - в крупный. Мир идет системно, мы вступили в эпоху серьезных перемен, цифровой трансформации экономики - стране нельзя отставать от этого процесса", - констатировал он.

Говоря о проблемных вопросах, председатель президиума Республиканской конфедерации предпринимательства затронул тему малого бизнеса. "Не все люди могут содержать крупные предприятия. Надо дать возможность функционировать малому бизнесу в простом прозрачном законодательстве, чтобы люди не боялись начинать свое дело", - подчеркнул он. Кроме того, Владимир Карягин обратил внимание на отсутствие омбудсменов по предпринимательству, которые бы помогали бизнесу защищать свои права. "Нужны экономические кадры, которые ведут диалог с бизнесом и помогают разрешать проблемные ситуации. Наш главный фактор - время, но сегодня предприниматель его много теряет. А такие специалисты помогали бы этого избежать", - резюмировал он.