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БР новости

Предприниматели будут активнее вносить предложения по развитию бизнеса

14 февраля, 2017 г.

БЕЛТА

Предприниматели будут активнее вносить свои предложения по развитию бизнеса, заявил БЕЛТА председатель президиума Республиканской конфедерации предпринимательства Владимир Карягин.

"Президент призвал бизнес к смелости и активности, и мы это поддерживаем. Мы давно ожидали от главы государства таких слов и будем активнее вносить свои предложения", - подчеркнул он. По его словам, бизнес уже ведет подобную работу: готовится проведение Ассамблеи деловых кругов, разрабатывается очередной проект Национальной платформы бизнеса.

Владимир Карягин отметил, что к вопросам предпринимательства необходимо подходить системно и комплексно. "Предпринимательство надо видеть в развитии, в динамике роста. Необходимо снижать риски, создавать больше стимулов, чтобы новые и новые люди пробовали себя в этой сфере, чтобы малый бизнес мог превратиться в средний, а средний - в крупный. Мир идет системно, мы вступили в эпоху серьезных перемен, цифровой трансформации экономики - стране нельзя отставать от этого процесса", - констатировал он.

Говоря о проблемных вопросах, председатель президиума Республиканской конфедерации предпринимательства затронул тему малого бизнеса. "Не все люди могут содержать крупные предприятия. Надо дать возможность функционировать малому бизнесу в простом прозрачном законодательстве, чтобы люди не боялись начинать свое дело", - подчеркнул он. Кроме того, Владимир Карягин обратил внимание на отсутствие омбудсменов по предпринимательству, которые бы помогали бизнесу защищать свои права. "Нужны экономические кадры, которые ведут диалог с бизнесом и помогают разрешать проблемные ситуации. Наш главный фактор - время, но сегодня предприниматель его много теряет. А такие специалисты помогали бы этого избежать", - резюмировал он.

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