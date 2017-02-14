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БР новости

Российский посол Суриков считает, что белорусским безвизовым режимом могут воспользоваться «нехорошие люди»

14 февраля, 2017 г.

Алексей Иванов

Александр Суриков прокомментировал для ТАСС введение режима пограничной зоны. 

Он заявил, что, воспользовавшись белорусским безвизовым режимом, «нехорошие люди» могут попасть в Россию и сделать «какие-то неприятные вещи». В воскресенье в Беларуси  начал действовать безвизовый режим для граждан 80 стран. Они могут без визы находиться в нашей стране в течение пяти дней, если прибыли через аэропорт Минск. При этом для некоторых государств в качестве требования установлено наличие шенгенской визы.

Суриков связал с введением безвизвого режима введение пограничной зоны вдоль белорусско-российско границы. Вместе с тем, он подтвердил, что введение безвизового режима является суверенным правом Беларуси.

Вероятность проникновения «нехороших людей» посол связал с действиями России в Сирии.

о словам Сурикова, введение пограничной зоны для россиян и белорусов «ничего не означает». «Как въезжали граждане Белоруссии на территорию РФ и граждане России на территорию Белоруссии, так и будет. Никаких ограничений нет. Но граждане третьих стран должны понимать, попадая в пограничную зону, что будут вопросы. При отсутствии российской визы — это нарушение границы со всеми вытекающими последствиями. То есть это в первую очередь мера предостережения», — заявил посол России.

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