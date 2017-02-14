Российский посол Суриков считает, что белорусским безвизовым режимом могут воспользоваться «нехорошие люди»

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14 февраля, 2017 г.
Александр Суриков прокомментировал для ТАСС введение режима пограничной зоны.
Он заявил, что, воспользовавшись белорусским безвизовым режимом, «нехорошие люди» могут попасть в Россию и сделать «какие-то неприятные вещи». В воскресенье в Беларуси начал действовать безвизовый режим для граждан 80 стран. Они могут без визы находиться в нашей стране в течение пяти дней, если прибыли через аэропорт Минск. При этом для некоторых государств в качестве требования установлено наличие шенгенской визы.
Суриков связал с введением безвизвого режима введение пограничной зоны вдоль белорусско-российско границы. Вместе с тем, он подтвердил, что введение безвизового режима является суверенным правом Беларуси.
Вероятность проникновения «нехороших людей» посол связал с действиями России в Сирии.
о словам Сурикова, введение пограничной зоны для россиян и белорусов «ничего не означает». «Как въезжали граждане Белоруссии на территорию РФ и граждане России на территорию Белоруссии, так и будет. Никаких ограничений нет. Но граждане третьих стран должны понимать, попадая в пограничную зону, что будут вопросы. При отсутствии российской визы — это нарушение границы со всеми вытекающими последствиями. То есть это в первую очередь мера предостережения», — заявил посол России.
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