Водонапорную башню в Бресте продали на аукционе почти за Br26 тыс.

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14 февраля, 2017 г.
Водонапорную башню в Бресте сегодня продали на аукционе за 25,9 тыс. рублей, сообщает БЕЛТА.
Единственный участник торгов приобрел лот по начальной цене, увеличенной на 5%. Расположенную в центре Бреста водонапорную башню за 25,9 тыс. рублей купила компания, зарегистрированная в Минской области. О планах нового владельца не сообщается. Однако на продажу кирпичное здание 1954 года постройки выставлялось с условием создания на его территории объектов общественного питания, торгово-бытового, административно-делового или культурно-развлекательного назначения. Срок аренды рассчитан на десять лет.
Всего в области на торги сегодня были выставлены девять лотов, четыре из них проданы. Помимо водонапорной башни в Бресте три объекта недвижимости на общую сумму 9,2 тыс. рублей реализованы в Березе.
Предыдущий аукцион "Брестоблимущества" также можно назвать успешным. В частности, с молотка ушло здание туристической базы площадью 456,5 кв.м в деревне Николаево Каменецкого района. Цена предмета торгов составляла одну базовую величину - 23 рубля. Лот приглянулся четырем участникам. В итоге один из претендентов приобрел его по стоимости, превышающей первоначальную почти в сто раз, - за 2,2 тыс рублей.
"В целом до конца февраля на продажу выставлены десять объектов, на март - более 20. В том числе 14 марта состоятся электронные торги здания бассейна с оборудованием в Бресте с начальной ценой в одну базовую величину", - сообщили в фонде облимущества.
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