В ЕЭК выступают за равнодоходные цены на газ

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14 февраля, 2017 г.
Сегодня в Москве рабочая группа ЕАЭС обсуждала формирование общего рынка газа, нефти и нефтепродуктов.
На заседании присутствовали представители государств-участников ЕАЭС, а также нефтегазовых компаний (ПАО «Газпром», ПАО «Новатэк», ПАО «НК «Роснефть» и др)
Как передает БелаПАН со ссылкой на пресс-службу ЕЭК, члены рабочей группы согласились признать целесообразным переход к равнодоходным ценам на газ на территориях государств-членов.
Также для формирования общего рынка принято решение заключить международный договор об определении полномочий органов союза и уполномоченных органов государств-членов и создать межгосударственную биржу союза, на которой можно будет торговать в рамках общего рынка газа ЕАЭС.
Единый рынок нефти, газа и нефтепродуктов должен быть сформирован в ЕАЭС к 2025 году.
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