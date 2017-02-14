В ЕЭК выступают за равнодоходные цены на газ

Валерий Алексеев

Сегодня в Москве рабочая группа ЕАЭС обсуждала формирование общего рынка газа, нефти и нефтепродуктов.

На заседании присутствовали представители государств-участников ЕАЭС, а также нефтегазовых компаний (ПАО «Газпром», ПАО «Новатэк», ПАО «НК «Роснефть» и др)

Как передает БелаПАН со ссылкой на пресс-службу ЕЭК, члены рабочей группы согласились признать целесообразным переход к равнодоходным ценам на газ на территориях государств-членов.

Также для формирования общего рынка принято решение заключить международный договор об определении полномочий органов союза и уполномоченных органов государств-членов и создать межгосударственную биржу союза, на которой можно будет торговать в рамках общего рынка газа ЕАЭС.

Единый рынок нефти, газа и нефтепродуктов должен быть сформирован в ЕАЭС к 2025 году.