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БР новости

В ЕЭК выступают за равнодоходные цены на газ

14 февраля, 2017 г.

Валерий Алексеев

Сегодня в Москве рабочая группа ЕАЭС обсуждала формирование общего рынка газа, нефти и нефтепродуктов. 

На заседании присутствовали представители государств-участников ЕАЭС, а также нефтегазовых компаний (ПАО «Газпром», ПАО «Новатэк», ПАО «НК «Роснефть» и др)

Как передает БелаПАН со ссылкой на пресс-службу ЕЭК, члены рабочей группы согласились признать целесообразным переход к равнодоходным ценам на газ на территориях государств-членов.

Также для формирования общего рынка принято решение заключить международный договор об определении полномочий органов союза и уполномоченных органов государств-членов и создать межгосударственную биржу союза, на которой можно будет торговать в рамках общего рынка газа ЕАЭС.

Единый рынок нефти, газа и нефтепродуктов должен быть сформирован в ЕАЭС к 2025 году. 

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