МАРТ намерено либерализовать общественное питание

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14 февраля, 2017 г.
Министр антимонопольного регулирования и торговли рассказал Владимир Колтович после совещания у президента рассказал о конкретных шагах ведомства по упрощению правил ведения бизнеса в сфере общественного питания.
По его словам, в Беларуси подготовлены новые санитарные нормы и правила, в которых число пунктов уменьшено с 300 до 170. Рабочая группа с участием заинтересованных ведомств и сторон сейчас продолжает работу в части «строительных норм и правил, касающихся зон ответственности МЧС», передает БЕЛТА.
МАРТ предлагает также приравнять объекты общественного питания, находящиеся за пределами крупных городов к условиями для агроэкотуризма.
— Мы предложил все, что за кольцевой дорогой, по максимальному кругу вопросов приравнять к условиям ведения бизнеса, как в агроэкотуризме. Например, придорожный сервис, чтобы человек мог с наименьшими затратами войти в этот бизнес, развивать его и спокойно работать, - сказал Владимир Колтович.
Кроме того, торговая инспекция МАРТ намерена исключить из проверок вопросы, касающиеся выполнения санитарных норм, технических стандартов. В центре внимания инспекторов будут ценовые сговоры, навязывание услуг, соблюдение антимонопольного законодательства.
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