МАРТ намерено либерализовать общественное питание

Алексей Иванов

Министр антимонопольного регулирования и торговли рассказал Владимир Колтович после совещания у президента рассказал о конкретных шагах ведомства по упрощению правил ведения бизнеса в сфере общественного питания.

По его словам, в Беларуси подготовлены новые санитарные нормы и правила, в которых число пунктов уменьшено с 300 до 170. Рабочая группа с участием заинтересованных ведомств и сторон сейчас продолжает работу в части «строительных норм и правил, касающихся зон ответственности МЧС», передает БЕЛТА.

МАРТ предлагает также приравнять объекты общественного питания, находящиеся за пределами крупных городов к условиями для агроэкотуризма.

— Мы предложил все, что за кольцевой дорогой, по максимальному кругу вопросов приравнять к условиям ведения бизнеса, как в агроэкотуризме. Например, придорожный сервис, чтобы человек мог с наименьшими затратами войти в этот бизнес, развивать его и спокойно работать, - сказал Владимир Колтович.

Кроме того, торговая инспекция МАРТ намерена исключить из проверок вопросы, касающиеся выполнения санитарных норм, технических стандартов. В центре внимания инспекторов будут ценовые сговоры, навязывание услуг, соблюдение антимонопольного законодательства.