Актуалии

Экономикс

Общество

Приложения

Партнеры

Image 46122 Оконный портал Газета «Народная Воля» - апошнія навіны

БР новости

МАРТ намерено либерализовать общественное питание

14 февраля, 2017 г.

Алексей Иванов

Министр антимонопольного регулирования и торговли рассказал Владимир Колтович после совещания у президента рассказал о конкретных шагах ведомства по упрощению правил ведения бизнеса в сфере общественного питания. 

По его словам, в Беларуси подготовлены новые санитарные нормы и правила, в которых число пунктов уменьшено с 300 до 170. Рабочая группа с участием заинтересованных ведомств и сторон сейчас продолжает работу в части «строительных норм и правил, касающихся зон ответственности МЧС», передает БЕЛТА.

МАРТ предлагает также приравнять объекты общественного питания, находящиеся за пределами крупных городов к условиями для агроэкотуризма.

— Мы предложил все, что за кольцевой дорогой, по максимальному кругу вопросов приравнять к условиям ведения бизнеса, как в агроэкотуризме. Например, придорожный сервис, чтобы человек мог с наименьшими затратами войти в этот бизнес, развивать его и спокойно работать, - сказал Владимир Колтович.

Кроме того, торговая инспекция МАРТ намерена исключить из проверок вопросы, касающиеся выполнения санитарных норм, технических стандартов. В центре внимания инспекторов будут ценовые сговоры, навязывание услуг, соблюдение антимонопольного законодательства. 

Поделиться |

ОТПРАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ




* Все поля обязательны для заполнения

"БР новости" из предыдущего выпуска

Проект закона о персональных данных разрабатывается в Беларуси (БЕЛТА, 4 (1233) 4-10 февраля 2017 г.)

Нацбанк определил перечень операций по карточка, по которым банки могут отказать в возврате средств физлицам (Алексей Иванов, 4 (1233) 4-10 февраля 2017 г.)

ОПЕК сократила добычу нефти на 1 млн. баррелей в январе (Олег ПЕТРУШЕВИЧ, 4 (1233) 4-10 февраля 2017 г.)

Предприятия «Беллегпрома» увеличили чистую прибыль (Валерий Алексеев, 4 (1233) 4-10 февраля 2017 г.)

Белорусский рубль укрепился ко всем валютам корзины (Алексей Иванов, 4 (1233) 4-10 февраля 2017 г.)

Все новости из предыдущего выпуска

(PDF) Вход/Регистрация

Весь номер по полосам

Архив

Сервисы сайта

Follow belmarket on Twitter

Новости компаний

IX Международный Фестиваль маркетинга и рекламы WhiteSquare запустил кампанию с известными рекламистами, снятыми в неожиданных образах.

Все новости

Архив