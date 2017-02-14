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БР новости

Правительство привлекает новые лизинговые компании для финансирования экспортных поставок

14 февраля, 2017 г.

Валерий Алексеев

Совет министров одобрил два договора с российскими и украинскими лизинговыми компаниями. 

Правительство Беларуси одобрило проекты договоров с российскими Кузбасслизингом и Металлоинвестлизингом, а также украинской компанией Эксимлизинг. Они будут предоставлять белорусские товары в России и Украине на условиях финансовой аренды.

Минфину и Минпрому поручено провести дальнейшие переговоры с указанными компаниями и заключить с ними соглашения, используя в качестве базы одобренные проекты договоров.

ОАО «БПС-Сбербанк» определено банком-агентом по выполнению условий договоров с российскими лизинговыми компаниями. Ему будет выплачивать вознаграждение в размене не более 0,02% суммы, подлежащей компенсации Беларусью, за счет средств республиканского бюджета, предусматриваемых на эти цели.

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