На торгах БВФБ евро упал ниже 2 рублей

Вторник
14 февраля 2017
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№ 5 (1235)
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14 февраля, 2017 г.
Курсы доллара и евро продолжили снижение
Во вторник на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи российский рубль укреплися по отношению к белорусскому на 0,12% до 3,2583 рубля за 100 российских.
Евро подешевел на 0,77% до 1,9956. Впервые за более, чем год, европейская валюта опустилась ниже двух рублей.
Доллар подешевел на 0,46% до 1,8804 рубля.
Проект закона о персональных данных разрабатывается в Беларуси (БЕЛТА, 4 (1233) 4-10 февраля 2017 г.)
Нацбанк определил перечень операций по карточка, по которым банки могут отказать в возврате средств физлицам (Алексей Иванов, 4 (1233) 4-10 февраля 2017 г.)
ОПЕК сократила добычу нефти на 1 млн. баррелей в январе (Олег ПЕТРУШЕВИЧ, 4 (1233) 4-10 февраля 2017 г.)
Предприятия «Беллегпрома» увеличили чистую прибыль (Валерий Алексеев, 4 (1233) 4-10 февраля 2017 г.)
Белорусский рубль укрепился ко всем валютам корзины (Алексей Иванов, 4 (1233) 4-10 февраля 2017 г.)
IX Международный Фестиваль маркетинга и рекламы WhiteSquare запустил кампанию с известными рекламистами, снятыми в неожиданных образах.
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