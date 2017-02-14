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БР новости

На торгах БВФБ евро упал ниже 2 рублей

14 февраля, 2017 г.

Алексей Иванов

Курсы доллара и евро продолжили снижение 

Во вторник на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи российский рубль укреплися по отношению к белорусскому на 0,12% до 3,2583 рубля за 100 российских.

Евро подешевел на 0,77% до 1,9956. Впервые за более, чем год, европейская валюта опустилась ниже двух рублей.

Доллар подешевел на 0,46% до 1,8804 рубля. 

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