На торгах БВФБ евро упал ниже 2 рублей

Алексей Иванов

Курсы доллара и евро продолжили снижение

Во вторник на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи российский рубль укреплися по отношению к белорусскому на 0,12% до 3,2583 рубля за 100 российских.

Евро подешевел на 0,77% до 1,9956. Впервые за более, чем год, европейская валюта опустилась ниже двух рублей.

Доллар подешевел на 0,46% до 1,8804 рубля.